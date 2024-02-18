Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма

"Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией", - написал Аксенов в Telegram-канале.