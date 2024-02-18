Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма

Аксенов: прощание с погибшими на киевском майдане бойцами стало переломным в судьбе Крыма
Прощание с погибшими 10 лет назад на киевском майдане бойцами стало переломным в судьбе Крыма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин, бойцы "Беркута" и внутренних войск погибли на киевском майдане 18 февраля 2014 года. Через несколько дней прощание с ними прошло в Симферополе при участии сотен людей, которые несли цветы и свечи.
"Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Аксенов отметил, что кровь бойцов - "на совести майданных вождей и трусливой, продажной украинской власти" и "называемых активистов майдана, а фактически членов нациствующих банд и провокаторов".
21 ноября 2013 года на Украине начались события, получившие название "евромайдан". В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки.
Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. В марте 2014 года по итогам референдумов Крым и Севастополь вошли в состав России.