Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

Выслушав доклад министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, президент страны Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 17 февраля Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Мордвичева. Под контроль российских военных перешла территория площадью 31,75 кв. км. Отмечается, что в боях за Авдеевку ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и военную технику.