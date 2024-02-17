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В Госдуме назвали воровством передачу Эстонии $500 тысяч из фондов России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал «откровенным воровством» передачу Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.

В России отреагировали на передачу Эстонии $500 тысяч из фондов России
© РИА Новости

Депутат отметил, что сумма в $500 тысяч выглядит «странно» в рамках тех объёмов, которые американцы поставляют Украине.

«Скорее всего, эта цифра носит формальный характер, чтобы каким-то образом отчитаться, что они выполняют свои обязанности. «Вот забрали у России, чтобы помочь вам». Но мы понимаем, что это в рамках существующих расходов вообще ни о чём», — сказал Чепа.

Второй странностью, по мнению собеседника RT, является передача средств через прибалтийскую страну.

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«Это тоже более чем странно, потому что они всегда это делали (передавали Украине деньги напрямую. — RT). Очевидно, всё-таки Соединённые Штаты очень опасаются таких действий. Я имею в виду, такого откровенного воровства», — считает парламентарий.

Он уверен, что США опасаются не только ответных мер со стороны России, которые «будут и могут быть весьма ощутимы», но и негативной реакции со стороны европейских стран.

«Больше всего, мне кажется, американцы опасаются, что такие действия всё-таки вызовут шквал отторжений их финансовой политики в мире у других стран. Я часто обсуждал с различными зарубежными коллегами эти вопросы и сегодня все крайне опасаются той долларизации, которая проведена в мире. А для Америки падение всей их долларовой политики это крах. Крах всему», — заключил Чепа.

Ранее Минюст США заявил, что американские власти направили Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.

Уточняется, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, так как пока нет возможности осуществить прямой перевод украинским властям.

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