В России отреагировали на передачу Эстонии $500 тысяч из фондов России

«Больше всего, мне кажется, американцы опасаются, что такие действия всё-таки вызовут шквал отторжений их финансовой политики в мире у других стран. Я часто обсуждал с различными зарубежными коллегами эти вопросы и сегодня все крайне опасаются той долларизации, которая проведена в мире. А для Америки падение всей их долларовой политики это крах. Крах всему», — заключил Чепа.