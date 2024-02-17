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Медведев прокомментировал соглашение ФРГ и Украины о гарантиях безопасности

Соглашение Киева и Берлина о гарантиях безопасности являет собой новый альянс нацистов с бандеровцами. Такой комментарий в соцсетях оставил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев прокомментировал соглашение ФРГ и Украины о гарантиях безопасности
© РИА Новости

Медведев опубликовал фото Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, сделанное на недавней встрече в Берлине, где было подписано двустороннее соглашение по безопасности.

По словам российского политика, «новое – хорошо забытое старое»: нацисты заключили новый союз с бандеровцами.

«Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles!» — написал Медведев в Telegram-канале.

Слава Украине! — лозунг экстремистской и запрещенной в России «Украинской повстанческой армии».

Deutschland über alles! («Германия превыше всего!») — лозунг фашистской Германии в 1930-40 годах.

Ранее Шольц раскрыл подробности, касающиеся сроков соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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