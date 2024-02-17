Медведев предупредил Маска, что его преследователи не остановятся

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х отреагировал на высказывание бизнесмена Илона Маска о цензуре.

Ранее предприниматель сообщил, что он и его компании стали подвергаться постоянным атакам после того, как была отменена цензура в сети X. Маск в своем посте также задал вопрос: «Как далеко они [власти США] зайдут, чтобы остановить меня?».

Медведев пояснил в ответ, что они «только начали свою охоту».