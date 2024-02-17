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Медведев прокомментировал слова Маска о цензуре

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х отреагировал на высказывание бизнесмена Илона Маска о цензуре.

Медведев предупредил Маска, что его преследователи не остановятся
© ТАСС

Ранее предприниматель сообщил, что он и его компании стали подвергаться постоянным атакам после того, как была отменена цензура в сети X. Маск в своем посте также задал вопрос: «Как далеко они [власти США] зайдут, чтобы остановить меня?».

Медведев пояснил в ответ, что они «только начали свою охоту».

Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Отмечается, что слова самого Маска явились ответом на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса. Он предположил, что правящая в Соединенных Штатах Демократическая партия активно работает над тем, чтобы уничтожить такие институты, как свобода слова и свобода от политического преследования.

Политика
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