Гатилов прокомментировал сообщения о «ядерных планах» России в космосе

Сообщения западных СМИ о планах России разместить ядерное оружие в космосе ложны и абсурдны. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов , передает «Прайм».

Он отметил, что Россия «твердо привержена» соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Кроме того, по словам Гатилова, РФ совместно с другими странами стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и использовать его исключительно для мирных целей.