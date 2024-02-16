Гатилов прокомментировал сообщения о «ядерных планах» России в космосе

Постпредство РФ в ООН прокомментировало сообщения о «ядерных планах» в космосе
Сообщения западных СМИ о планах России разместить ядерное оружие в космосе ложны и абсурдны. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает «Прайм».
Он отметил, что Россия «твердо привержена» соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Кроме того, по словам Гатилова, РФ совместно с другими странами стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и использовать его исключительно для мирных целей.
Говоря же о причинах таких заявлений на Западе, он заявил, что они являются «очередной "операцией прикрытия" для отвлечения внимания от практической реализации американцами собственных военно-космических планов».