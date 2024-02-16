Песков: США пока не выходили на связь с РФ по теме противоспутникового оружия

Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появления слухов о якобы разработке Россией противоспутникового оружия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будут какие-то инициативы с американской стороны. <...> Но если он [Байден] вчера поручил, они когда, ночью должны были обратиться, как вы думаете?" - сказал представитель Кремля.

Накануне Байден распорядился начать диалог с РФ по якобы разработке ей противоспутникового оружия. Президент США поручил начать прямое дипломатическое взаимодействие с американскими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее телекомпания ABC утверждала, что у Москвы якобы есть планы разместить ядерное оружие в космосе.