Стало известно о готовящемся заявлении Путина

Президент России Владимир Путин готовится выступить с заявлением, сообщает Telegram-канала RIA_Kremlinpool. По информации журналистов, сейчас глава государства общается с рабочими Завода роботов в Челябинске.

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Путин прямо сейчас общается с рабочими. Будут заявления, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинске выключили заводские трубы к приезду президента России Владимира Путина. Жители города также сообщили о тщательной уборке снега в связи с визитом главы государства. По словам местных жителей, в городе также дежурит много сотрудников патрульной службы.

При этом в пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что никаких особых режимов по уборке города не вводилось. Представители администрации заявили, что улицы чистятся круглосуточно и два раза ведется отчет об объемах вывезенного снега.