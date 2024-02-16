Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым
Людям важно найти любимое дело, чтобы чувствовать себя действительно успешными и счастливыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».
«Это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии», – заявил Путин, говоря о профориентации школьников и выборе профессии, передает ТАСС.
Ранее Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством.