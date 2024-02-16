Посольство РФ отреагировало на блокировку франкоязычного Telegram-канала ТАСС

Блокировка франкоязычного Telegram-канала ТАСС во Франции свидетельствует о попытках перекрыть любую информацию из России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Париже.

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В посольстве подчеркнули, что французские власти «пытаются наделить себя правом решать за своих граждан, какая информация им подходит, а какая нет».

«Заблокирован доступ к франкоязычному Telegram-каналу информационного агентства ТАСС, имеющего 100-летнюю историю и известного во всем мире, а также ряд других онлайн-ресурсов, ориентированных на франкофонную аудиторию», - отмечается в заявлении.

Российские дипломаты также обратили внимание на доклад национального Агентства по противодействию иностранному влиянию (Viginum) о «пророссийской пропагандисткой сети», заметив, что он был задуман «исключительно как предлог для перекрытия любой информации из России».

«Но, как ни старайся, правда пробьет себе дорогу, тем более что запрос на нее во французском обществе растет с каждым днем», - уверены в посольстве.

Ранее российский журналистов, в том числе и главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерину Надольскую, не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, которая прошла в рамках саммита G20 в Индии.