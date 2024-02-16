Лавров призвал прекратить колониальную зависимость еще 17 территорий в мире
В мире остается 17 территорий, контролируемых бывшими метрополиями, их зависимость необходимо прекратить совместными усилиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В наших совместных усилиях мы предлагаем прежде всего выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, ведь до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН", - отметил министр, выступая на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".