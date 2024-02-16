Лавров призвал прекратить колониальную зависимость еще 17 территорий в мире

"В наших совместных усилиях мы предлагаем прежде всего выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, ведь до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН", - отметил министр, выступая на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".