Путин заявил, что Россия может производить необходимые технологии сама

Путин: Россия может производить необходимые технологии сама
Российский президент Владимир Путин отметил, что Россия в состоянии производить необходимые технологии сама.
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш».
Путин отметил, что раньше Россия, продавая за рубеж нефть, газ, уголь и металлические заготовки, рассчитывала получать в обмен новые технологии.
«Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить всё самим. Не всё, но то, что нужно. Ключи технологические развивать собственные», — подчеркнул российский лидер.
Ранее советник президента «Меркатор холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, как новые технологии используются в российской медицине.