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Захарова объяснила моментальную реакцию стран НАТО на смерть Навального

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера Алексея Навального* саморазоблачительна, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

Захарова объяснила моментальную реакцию стран НАТО на смерть Навального*
© ТАСС

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы, — написала дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками после смерти Навального в исправительной колонии в ХМАО. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика. В то же время Telegram-канала RIA_Kremlinpool сообщил, что президент России Владимир Путин готовится выступить с заявлением.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

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