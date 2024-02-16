Путину показали производство роботов в Челябинске

Челябинские роботы могут обслуживать рабочие центры — станки, конвейеры. Скоро станет доступной опция облегченного программирования для паллетирования, а с выходом моделей грузоподъемностью до 60 и до 20 кг — опции сварки и другие. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 кг. Также в 2024 году в серию планируется запустить модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг. Роботы будут доступны всем отраслям российской промышленности.