Внук Зюганова прокомментировал свою госпитализацию

Депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид сообщил, что его госпитализация с диагнозом COVID-19 была плановой. Об этом политик сообщил РИА Новости.

По его словам, он почти выздоровел и уже с понедельника, 26 февраля, вернется к полноценной жизни и участию в партийных мероприятиях.

«Самочувствие нормальное, просто самолечением не надо заниматься и надо к специалистам почаще обращаться, и никаких проблем не будет», — прокомментировал Зюганов-младший.

Ранее стало известно, что политика увезли в больницу с диагнозом COVID-19. В стационаре депутату провели ряд исследований.