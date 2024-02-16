Внука Зюганова экстренно госпитализировали

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Мужчину увезли в больницу с диагнозом COVID-19, уточняет канал. По данным Mash, политик почувствовал себя плохо 14 февраля. Зюганов пожаловался врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.

В стационаре депутату провели ряд исследований. В сообщении канала отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, однако пока Зюганову рекомендовано оставаться в больнице.