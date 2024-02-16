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Медведев: бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике своей исключительности

Бывшие колониальные империи все еще мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "За свободу наций".

Медведев: бывшие колониальные империи мыслят в логике своей исключительности
© РИА Новости

"Принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации. Бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике собственной исключительности и цепляться за призраки прошлого. Страны, которые получили свободу, столкнулись с ожесточенными попытками превратить колониальное порабощение в неоколониальное", - заявил политик.

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Дмитрий Медведев
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