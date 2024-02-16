Медведев: бывшие колониальные империи мыслят в логике своей исключительности

Бывшие колониальные империи все еще мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "За свободу наций".