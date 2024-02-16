Медведев: бывшие колониальные империи мыслят в логике своей исключительности

Медведев: бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике своей исключительности
Бывшие колониальные империи все еще мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "За свободу наций".
"Принятые за прошедшие десятилетия меры не смогли полностью искоренить различные формы эксплуатации. Бывшие колониальные империи продолжают мыслить в логике собственной исключительности и цепляться за призраки прошлого. Страны, которые получили свободу, столкнулись с ожесточенными попытками превратить колониальное порабощение в неоколониальное", - заявил политик.