Путин поддержал идею привлечения в школы «крутых мужиков»
Президент России Владимир Путин поддержал идею привлечения в школы «крутых мужиков». Соответствующее заявление он сделал во время посещения школы №32 в Нижнем Тагиле, передает «РИА Новости».
В ходе осмотра кабинета ОБЖ в учебном заведении его директор Галина Масликова поделилась с президентом, что у них работает «увлеченный педагог». По ее словам, он окончил институт и отслужил в армии, а теперь уже 12 лет работает с детьми и координирует работу Юнармии. Масликова назвала этого учителя «крутым-крутым».
«Надо побольше крутых мужиков в школу, правда?» — ответил на это со смехом Путин.
Масликова указала, что ищет таких, но и сейчас в школе №32 работает «много парней».
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