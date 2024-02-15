Путин поддержал идею привлечения в школы «крутых мужиков»

В ходе осмотра кабинета ОБЖ в учебном заведении его директор Галина Масликова поделилась с президентом, что у них работает «увлеченный педагог». По ее словам, он окончил институт и отслужил в армии, а теперь уже 12 лет работает с детьми и координирует работу Юнармии. Масликова назвала этого учителя «крутым-крутым».