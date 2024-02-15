Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани , Казани , Екатеринбурга , Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области .

Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.