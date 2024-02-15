МИД: Киев показал пренебрежение к безопасной работе мирных атомных объектов
Киевский режим снова продемонстрировал полное пренебрежение вопросами безопасной работы мирных атомных объектов, а также стремление добиваться целей любыми способами. Об этом говорится в заявлении МИД России об атаке ВСУ на Энергодар.
В дипведомстве напомнили, что украинские войска вчера ударили по городу ударными дронами, один из которых попал в административное здание, а три остальных были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
«Рассчитываем, что руководство МАГАТЭ всё-таки займёт ответственную позицию и недвусмысленно укажет на Киев как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС», — заявило МИД.
7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС.