МИД: Киев показал пренебрежение к безопасной работе мирных атомных объектов

Киевский режим снова продемонстрировал полное пренебрежение вопросами безопасной работы мирных атомных объектов, а также стремление добиваться целей любыми способами. Об этом говорится в заявлении МИД России об атаке ВСУ на Энергодар .

В дипведомстве напомнили, что украинские войска вчера ударили по городу ударными дронами, один из которых попал в административное здание, а три остальных были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.