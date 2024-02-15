Посольство России ответило на признание Латвией законной депортации россиян

Судебная система Латвии продемонстрировала свою зависимость от исполнительной власти республики, признав законной депортацию россиян за несдачу экзаменов по латышскому языку. Так на решение Конституционного суда Латвии ответило посольство России в Риге, сообщение ведомства опубликовано в Telegram.