Рабочие «Уралвагонзавода» подарили Путину необычня+ый подарок

Рабочие «Уралвагонзавода», куда с визитом 15 февраля прибыл президент России Владимир Путин, подарили ему деталь под названием «шестерня ведомая». Фотографию подарка сделал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, сообщается в Telegram-канале

Согласно фотографии подарка, его готовили заранее. Шестерню разместили на деревянной подставке, к которой прикрепили табличку с надписью.

«Шестерня ведомая. Президенту Российской Федерации В.В. Путину в день визита на АО "Уралвагонзавод». Нижний Тагил, 15 февраля 2024», — гласит она.

В ответ Путин поблагодарил работников завода за выпуск качественной техники, которую ВС РФ использует в СВО и за работу в зоне боевых действий. Отдельно он отметил Т-72 и Т-90М «Прорыв».