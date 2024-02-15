Путин анонсировал новые меры поддержки для семей в России

Общаясь с рабочими Уралвагонзавода, глава государства анонсировал принятие новых законов перед обращением к парламенту. По его словам, была разработана большая программа, которую предстоит усовершенствовать. О каких законопроектах идет речь, он не уточнил. По словам Путина, их «надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо».