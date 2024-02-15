Путин посетил новый цех «Уралвагонзавода»
Верхновный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин посетил новый цех «Уралвагонзавода» по изготовлению трансмиссий.
Президенту продемонстрировали современные станки и образцы готовой продукции.
Также Путин ознакомится с производством бронетехники пообщается с рабочими завода, которые собирают бронетехнику для Минобороны России.
Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал сборочную линию танков Т-90М и Т-72Б3М на «Уралвагонзаводе».