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Путин посетил новый цех «Уралвагонзавода»

Верхновный Главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин посетил новый цех «Уралвагонзавода» по изготовлению трансмиссий.

Путин посетил новый цех "Уралвагонзавода"
© ТРК «Звезда»

Президенту продемонстрировали современные станки и образцы готовой продукции.

Также Путин ознакомится с производством бронетехники пообщается с рабочими завода, которые собирают бронетехнику для Минобороны России.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал сборочную линию танков Т-90М и Т-72Б3М на «Уралвагонзаводе».

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Владимир Путин
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Уралвагонзавод
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