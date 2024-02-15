Путин назвал минские соглашения "обыкновенным обманом"

Президент России Владимир Путин еще до откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2022 году констатировал, что минские соглашения были обыкновенным обманом со стороны Запада.
Слова российского лидера приводятся в книге "Владимир Путин. Из летописи XXI века" историка и писателя Александра Мясникова. Автор вспоминает, в частности, свой разговор с Путиным на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Путин тогда осмотрел в том числе стенд, посвященный минским договоренностям.
"Обман, к сожалению, обыкновенный обман", - сказал российский лидер, высказывание которого приводит автор.
Как отмечает писатель, спустя два месяца президент Украины Владимир Зеленский признался, что никогда не собирался выполнять минские соглашения, а Меркель заявила, что договоренности должны были "дать Украине время" нарастить военную мощь.