Путин назвал минские соглашения "обыкновенным обманом"

Президент России Владимир Путин еще до откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2022 году констатировал, что минские соглашения были обыкновенным обманом со стороны Запада.

Слова российского лидера приводятся в книге "Владимир Путин. Из летописи XXI века" историка и писателя Александра Мясникова. Автор вспоминает, в частности, свой разговор с Путиным на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Путин тогда осмотрел в том числе стенд, посвященный минским договоренностям.

"Обман, к сожалению, обыкновенный обман", - сказал российский лидер, высказывание которого приводит автор.