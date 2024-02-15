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Песков раскрыл детали поездки Путина в Свердловскую область

Президент России Владимир Путин посетит предприятие «Уралвагонзавод», а также Верхнюю Пышму в ходе своей поездки в Свердловскую область. Об этом в разговоре с агентством Ura.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков раскрыл детали поездки Путина в Свердловскую область
© РИА Новости

По его словам, в Верхней Пышме президент проведет совещание на тему развития высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Основной доклад сделает министр транспорта Виталий Савельев. Также в совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, производители техники. Там же Путин посетит завод «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов.

Глава государства намерен посетить предприятие «Уралвагонзавод», где он осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники) и пообщается с работниками предприятия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водителям трамваев запретили высаживать людей при появлении кортежа Путина. В памятках, которые раздали водителям трамваев, говорилось, что при появлении «специальной колонны» они должны остановить вагон.

Политика
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