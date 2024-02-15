Заявление Путина о Байдене сочли троллингом перед выборами
Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Джо Байден в качестве лидера США более выгоден для России – это троллинг, считает американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его мнению, если кресло президента займет экс-лидер Штатов Дональд Трамп, то будет больше возможностей для диалога Москвы и Вашингтона.
Путин ранее назвал Байдена лучшим вариантом для России, чем Трамп, так как он является более опытным политиком старой формации и прогнозируемым человеком.
"Это шутка, троллинг. Как нас обвиняли в том, что мы вмешались в выборы 2016 года на стороне Трампа... Сейчас Путин точно также пытается шутить, что мы теперь будем вмешиваться в американские президентские выборы на стороне Байдена, но теперь будем делать это открыто… А вы, мол, сами у себя в Америке разбирайтесь, шутим мы или всерьез об этом говорим", – отметил Домрин в беседе с НСН.
При победе на выборах Трампа Россия и США смогут наладить диалог и обсудить варианты решения конфликта на Украине, считает эксперт. По его словам, с демократами, и, в частности, с Байденом Москве "разговаривать не о чем". Тампа он назвал единственным президентом США со времен Гарри Трумэна, который не развязал ни одной войны и не стал военным преступником.
"Победа демократов, тем более в виде Байдена – это не победа мира", – заключил американист.
Напомним, Трамп, комментируя слова российского лидера, заявил, что считает их для себя комплиментом, подчеркнув, что из пяти последних президентов только он "не дал ничего России".