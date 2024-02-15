Заявление Путина о Байдене сочли троллингом перед выборами

"Это шутка, троллинг. Как нас обвиняли в том, что мы вмешались в выборы 2016 года на стороне Трампа... Сейчас Путин точно также пытается шутить, что мы теперь будем вмешиваться в американские президентские выборы на стороне Байдена, но теперь будем делать это открыто… А вы, мол, сами у себя в Америке разбирайтесь, шутим мы или всерьез об этом говорим", – отметил Домрин в беседе с НСН.