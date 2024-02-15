В Кремле отреагировали на многомиллионные просмотры интервью Путина Карлсону

Ранее Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью Карлсону. Российский лидер пояснил, что это право остается за читателями, зрителями и слушателями. Вместе с тем президент посчитал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. News.ru