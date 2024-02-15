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В Кремле отреагировали на многомиллионные просмотры интервью Путина Карлсону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на многомиллионные просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Lenta.ru

"Очевидно, что любое интервью президента получается резонансным, любое", — заявил Песков. ТАСС

Ранее Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью Карлсону. Российский лидер пояснил, что это право остается за читателями, зрителями и слушателями. Вместе с тем президент посчитал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. News.ru

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