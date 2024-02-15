В Кремле оценили заявления об угрозе нацбезопасности США

Публикации в западных СМИ о том, что до американских законодателей довели информацию о якобы угрожающей нацбезопасности США российской космической программе, являются очередной уловкой Белого дома. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

© Unsplash

Накануне председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». Эксперты предположили, что неназванная серьезная угроза может быть так или иначе связана с Россией. Позднее в СМИ появилась информация о том, что речь идет о якобы развертывании Россией ядерной противоспутниковой системы в космосе.

В свою очередь официальный представитель Кремля призвал дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и информации, которая должна быть на нем озвучена.

«Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться – посмотрим», - заметил Дмитрий Песков.