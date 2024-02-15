Кремль отреагировал на заявление США о ядерном оружии РФ в космосе

"Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться - посмотрим", - сказал он журналистам. ТАСС