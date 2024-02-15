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Кремль отреагировал на заявление США о якобы планах РФ разместить ядерное оружие

Слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии России «в космосе». Газета.Ru

"Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга [помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана], будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться - посмотрим", - сказал он журналистам. ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ужасы, которые рассказывают про Россию в западных странах, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. News.ru

Кремль отреагировал на заявление США о ядерном оружии РФ в космосе
© РИА Новости
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