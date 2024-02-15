Карлсона арестуют? Что сказал Путин об интервью, нацистах и Байдене

Президент России Владимир Путин пообщался с телеведущим Павлом Зарубиным вскоре после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. О том, как лидер РФ оценивает реакцию Запада, что думает об аресте экс-телеведущего Fox News и начале СВО — в материале NEWS.ru.

«Не получил удовлетворения»: Путин об интервью Карлсону

Путин признался, что не получил «полного удовольствия» от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. Глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя, что делает его «опасным человеком», передает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства пояснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что это — право читателей, зрителей и слушателей.

Кроме того, президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные. Политик поблагодарил экс-телеведущего Карлсона как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась не по вине России.

Путин допустил арест Карлсона в США

Журналиста Такера Карлсона могут арестовать после возвращения в США, считает российский лидер. По его словам, если это случится, то Штаты всему миру покажут истинное лицо своей «современной либерально-демократической диктатуры».

Триггер начала спецоперации на Украине

Невыполнение Киевом Минских соглашений и удары по Донбассу стали «непосредственным триггером» для начала спецоперации на Украине, заявил Путин. По словам главы государства, расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, беспокоит Россию из соображений безопасности, однако не угроза со стороны военного блока стала поводом для начала спецоперации, передает пресс-служба Кремля.

«Непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса», — подчеркнул президент.

Защита Донбасса, Минские соглашения

Россия защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН, сказал Путин. Политик пояснил, что страна признала их, видя бесперспективность в вопросе исполнения Украиной Минских соглашений, передает пресс-служба Кремля.

О чем сожалеет Путин касательно СВО

Путин заявил, что Россия зря не начала активных действий на Украине раньше. По его словам, Москва долго пыталась решить конфликт мирными средствами, полагаясь на порядочность оппонентов.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства.

Кроме того, политик подчеркнул, что Россия не начинала конфликт в Донбассе. Она, напротив, уточнил Путин, пыталась его прекратить.

Путин о нацистах и ответственности немцев

Нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия, считает Путин. Он подчеркнул, что надо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства пояснил, что данная точка зрения является «злоупотреблением тем, что пережили народы Советского Союза». По его словам, это — «ни к чему».

Путин высказался о здоровье Байдена

Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач. Он вспомнил, как встречался с американским лидером в Женеве три года назад.

«Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет. <...> Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин.

Кто более выгодный для России президент США

Действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп, заявил Путин. По его мнению, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком.