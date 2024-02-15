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Названа дата оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Такую дату называют «Ведомости» со ссылкой на источники.

Названа дата оглашения Путиным послания Федеральному собранию
© globallookpress.com

Отмечается, что в послании Путин обозначит основные идеи по развитию страны, на которых будет основана его президентская программа. В то же время собеседники издания сообщили, что дата может корректироваться в зависимости от графика главы государства.

О том, что послание Федеральному посланию может состояться в конце февраля, ранее писало РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле своевременно проинформируют журналистов и общество о дате послания Владимира Путина. При этом представитель Кремля отметил, что подготовка к посланию Федеральному собранию уже ведется.

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