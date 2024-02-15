Путин прокомментировал позицию Запада по Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, если нынешняя позиция Запада и Киева не приносит им желаемых результатов, то следует внести коррективы, однако это уже вопрос искусства политики, которое предполагает компромиссы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы РФ журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы. Но это уже вопрос искусства политики. Потому что политика, как известно, это искусство компромиссов», — заявил он.

Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что боевые действия на территории Украины могли бы закончиться еще весной 2022 года, однако Киев не согласился на нейтралитет страны. Кроме того, бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал власти Украины не подписывать мирный договор с Москвой и «просто воевать».