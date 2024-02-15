Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет

«Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — заявил глава российского государства.

Владимир Путин также прокомментировал недавнее заявление экс-лидера США Дональда Трампа о том, что страны Европы должны платить Вашингтону за защиту своих границ от неприятелей.

«Пускай они сами разбираются, это их проблемы. Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», — признал лидер РФ.

При этом он отметил, что с точки зрения жителей Европы в словах Трампа «логики нет», и они хотели бы, чтобы США защищали их на безвозмездной основе с момента образования Североатлантического альянса. Путин, однако, снова подчеркнул, что это дела Европы и США, Россия к этому не имеет отношения.