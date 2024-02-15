Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет
Сегодня НАТО представляет собой исключительно инструмент внешней политики Вашингтона. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля, пишет ТАСС.
«Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — заявил глава российского государства.
Владимир Путин также прокомментировал недавнее заявление экс-лидера США Дональда Трампа о том, что страны Европы должны платить Вашингтону за защиту своих границ от неприятелей.
«Пускай они сами разбираются, это их проблемы. Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», — признал лидер РФ.
При этом он отметил, что с точки зрения жителей Европы в словах Трампа «логики нет», и они хотели бы, чтобы США защищали их на безвозмездной основе с момента образования Североатлантического альянса. Путин, однако, снова подчеркнул, что это дела Европы и США, Россия к этому не имеет отношения.
«Если США считают, что этот инструмент им не нужен — это их решение», — заключил он.