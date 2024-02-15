Путин продолжил беседу с Карлсоном после интервью

«Вопросы демонизации России, связанные с еврейскими погромами в Российской империи, они должны были бы возникнуть и в ходе официальной части. Одной из тем, о которой мы с ним говорили, когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь США [Энтони] Блинкен, что его прадед бежал из России от еврейских погромов», — публикует заявление Путина сайт Кремля.