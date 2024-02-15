Путин сравнил Байдена и Трампа

Москва готова сотрудничать с любым лидером США, кто бы им не стал по итогам выборов президента в 2024 году, однако лучший вариант из возможных — Джо Байден. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля, пишет ТАСС.

Главе РФ задали вопрос о том, какой политик лучше для России на посту лидера США — Джо Байден или Дональд Трамп.

«Байден. Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — пояснил Владимир Путин.

При этом он заверил, что Москва готова работать с любым президентом США, которому будет доверять его народ.