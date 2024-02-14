Путин назвал журналиста Карлсона «опасным человеком»

Президент России Владимир Путин дал оценку тому, что западные лидеры посмотрели его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, данный факт является хорошим, передает ТАСС.

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«Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю», — сказал Путин.

Затем он поблагодарил Карлсона за интервью, поскольку он стал посредником, через которого президент РФ смог донести свою точку зрения до Запада, отказавшегося от прямого диалога с Москвой.

При этом Путин указал, что не получил полного удовольствия от беседы с журналистом, поскольку он лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Он назвал Карлсона «опасным человеком», так как он избрал тактику терпеливого слушателя.