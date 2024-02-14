Посол рассказал о восторге канадцев от интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

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По его словам, в соцсетях граждане Канады выражают восторг от беседы российского лидера с американцем. В то же время государственные СМИ предпочли игнорировать интервью, отметил дипломат.

Степанов счел сложившуюся ситуацию показательной. Он пояснил, что «никто не хочет слышать правду».

«Удивляться нечему. Но главное, что до простых канадцев все сигналы, которые подавал наш президент, дошли», — подчеркнул посол.