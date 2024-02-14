Кремль ответил на вопрос о праздновании Путиным Дня всех влюбленных

Президент России Владимир Путин не празднует День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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В 2008 году прямо во время пресс-конференции, проходившей 14 февраля, одна из журналисток подарила Путину валентинку. Глава государства отметил, что в тот день еще никто не успел сделать ему такой подарок.

Ранее стало известно, что в канун Дня всех влюбленных самыми популярными услугами у россиян стали услуги флористов.