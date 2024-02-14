Посол РФ в ФРГ призвал немецкое СМИ удалить призыв «уничтожить» Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал немецкий новостной портал N-tv удалить призыв «уничтожить» президента РФ Владимира Путина, который сделал экс-глава ФБК* Леонид Волков**. Его слова приводит «РИА Новости».

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Нечаев уточнил, что интервью вышло 10 февраля и содержит многочисленные искажения, лживые домыслы и нецензурные оскорбления. По его словам, РФ «глубоко безразлично мнение обиженных маргиналов, смысл существования которых заключается в воспроизводстве ненависти к своей стране».

«Дело в другом: в конце разговора Волков прямо призывает к "уничтожению" президента России. Это переходит все мыслимые границы и является вопиющим злоупотреблением свободой слова», — добавил Нечаев.

Он отметил, что его возмущает тот факт, что немецкое СМИ предоставило площадку для публичного распространения противоправных, «террористических по своей сути» заявлений и более того вынесло их в заглавие без каких-либо оговорок.

В заключение Нечаев выразил надежду, что в дальнейшем журналисты N-tv будут «тщательнее подходить к содержанию публикуемых материалов».

*запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом