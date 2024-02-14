Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака
Россия вплотную подошла к разработке вакцин против рака. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна готовится к эффективному использованию вакцин.
«Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, рассчитывает на их скорое и эффективное использование», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего».
Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала Путину выпустить уникальную вакцину от рака. По ее словам, специалисты РФ опираются на опыт западной медицины, но идут дальше.