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Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцины от рака

Россия вплотную подошла к разработке вакцин против рака. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна готовится к эффективному использованию вакцин.

«Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, рассчитывает на их скорое и эффективное использование», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего».

Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Найдено новое перспективное лекарство от рака

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала Путину выпустить уникальную вакцину от рака. По ее словам, специалисты РФ опираются на опыт западной медицины, но идут дальше.

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