Захарова назвала ответ РФ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

РФ пообещала ответить на закрытие генконсульства в Сиднее
Если власти Австралии решат закрыть российское генконсульство в Сиднее, то Москва не оставит это без ответа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отказалась поддерживать петицию о закрытии генконсульства России в Сиднее. Свои действия она объяснила важностью сохранения дипломатических каналов с Москвой.
Комментируя это, Захарова заявила, что Канберра осознает последствия таких действий.
«Они не останутся без ответа с нашей стороны. Примеров уже немало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор. Но если такие действия последуют со стороны Австралии, мы на них ответим», — добавила она.
Несмотря на это Захарова считает, что идея закрытия генконсульства РФ в Сиднее может так и остаться «только в информационном поле».