Захарова назвала ответ РФ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

«Они не останутся без ответа с нашей стороны. Примеров уже немало. Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор. Но если такие действия последуют со стороны Австралии, мы на них ответим», — добавила она.