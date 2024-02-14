Президенту РФ Владимиру Путину в Московском Центре диагностики и телемедицины показали, как искусственный интеллект ставит диагноз. Как рассказали главе государства, сегодня все рентгенологи Москвы работают в единой системе. К хранилищу центра подключены все приборы - КТ, МРТ, рентгеновские аппараты из поликлиник Москвы.

Кроме того, в центре уделяется особое внимание искусственному интеллекту. В частности, врач-рентгенолог показал Путину в режиме реального времени, как ИИ интеллект ставит диагноз пациенту с рассеянным склерозом - анализировалось исследование МРТ .

"Это исследование также обрабатывается искусственным интеллектом - размечиваются изменения", - рассказал врач.

Он показал, что ИИ уже сформировал предварительный протокол заключения. Впрочем, все это происходит под наблюдением самого врача и при необходимости специалист вносит свои изменения. Путин, внимательно присмотревшись к монитору, заметил недоработку ИИ.

"Тут и тут. Он не выделил, просчитался?" - спросил президент.

Врач подтвердил, что бывает и такое.

"То есть на это вы обращаете внимание. Здесь он мог просчитаться?" - спросил Путин.

Врач подтвердил, что мог: "Если мог, то тогда мы сигнализируем об этом". В целом работа ИИ в несколько раз сокращает время, затраченное на изучение снимков: вместо 30-40 минут - 5-10 минут.