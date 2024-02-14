В МИД потребовали от Запада гарантий безопасности на избирательных участках

Ряд западных стран до сих пор не подтвердили запрос России касательно обеспечения безопасности на избирательных участках в ходе предстоящих президентских выборов. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова . RT на русском

"Отмечаем, что ситуация с обеспечением безопасности на избирательных участках вызывает серьезные опасения, - сказала она. - До сих пор несколько стран Европы и Америки не ответили на российский запрос относительно оказания содействия в обеспечении и соблюдении безопасности и общественного порядка. Речь идет о местах проведения выборов". ТАСС