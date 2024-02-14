В МИД потребовали от Запада гарантий безопасности на избирательных участках

Ряд западных стран до сих пор не подтвердили запрос России касательно обеспечения безопасности на избирательных участках в ходе предстоящих президентских выборов. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском
"Отмечаем, что ситуация с обеспечением безопасности на избирательных участках вызывает серьезные опасения, - сказала она. - До сих пор несколько стран Европы и Америки не ответили на российский запрос относительно оказания содействия в обеспечении и соблюдении безопасности и общественного порядка. Речь идет о местах проведения выборов". ТАСС
14 февраля Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за границей возможность реализовать свое избирательное право на президентских выборах. Газета.Ru