Лавров рассказал о планах России по выходу из ОБСЕ

Вопрос о выходе РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще не решен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Ларвов. Ura.Ru
"Насчет выхода из ОБСЕ - этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники - это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере", - сказал министр. ТАСС
Дипломат добавил, что попытки Запада лишить российскую делегацию голоса в Парламентской ассамблее ОБСЕ являются возмутительными. News.ru