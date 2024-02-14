Песков раскрыл планы Путина на 14 февраля

Президент России Владимир Путин 14 февраля планирует выступить на Форуме будущих технологий и встретиться с учеными. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет объемное выступление президента, и там же состоится общение президента с учеными», — сказал он.

Песков отметил, что в 2024 году году Форум будущих технологий проводится во второй раз, он посвящен медицинским технологиям.

До этого Владимир Путин в своей телеграмме участникам Второго форума будущих технологий назвал очень важным внедрение в практику отечественной медицины уникальных достижений науки. По мнению президента России, сейчас очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд как можно быстрее внедрялись в практику, в работу российских больниц и поликлиник.