В Совете Федерации назвали Байдена главной угрозой человечеству

Деменцию Байдена сейчас замечают практически все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия. Значит, может стать очень опасным человеком для всех государств. Что я считаю правильным. Надеюсь, что в Америке есть какая-то система защиты, что его решения не будут спонтанными и до «ядерного чемоданчика» дело не дойдет, — сказал Джабаров.