$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

В Совете Федерации назвали Байдена главной угрозой человечеству

Президент США Джо Байден не контролирует свои слова и свое поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.

В Совете Федерации назвали Байдена главной угрозой человечеству
© Official White House/Erin Scott

Деменцию Байдена сейчас замечают практически все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия. Значит, может стать очень опасным человеком для всех государств. Что я считаю правильным. Надеюсь, что в Америке есть какая-то система защиты, что его решения не будут спонтанными и до «ядерного чемоданчика» дело не дойдет, — сказал Джабаров.

Сенатор также напомнил о недавнем заявлении предпринимателя Илона Маска, который призвал ввести тест на умственные способности для руководителя США. По его мнению, это здравое и объяснимое предложение.

Ранее бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон сообщил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у президента Джо Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже. По словам специалиста, американский лидер давно не тот человек, каким был при президентстве Барака Обамы.

Политика
Ронни Джексон
Владимир Джабаров
Джозеф Байден
Барак Обама
Комитет Совета Федерации по международным делам
Совет Федерации
Соединенные Штаты