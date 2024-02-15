Верховный суд отклонил первый иск Бориса Надеждина

Верховный суд (ВС) России отклонил первый иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для допуска к регистрации кандидатом на выборах президента страны. Об этом пишет ТАСС.

Судья отказал в удовлетворении исковых требований Надеждина. Поводом для обращения в ВС стало желание политика оспорить требования ЦИК о сборе подписей, согласно которым его могут проводить только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки самих подписантов.

Как ранее пояснял Надеждин, ЦИК признал недействительными подписи за его кандидатуру, только потому что они были собраны в Москве у жителей других регионов сборщиками подписей, не зарегистрированными в регионе проживания подписанта. Однако в ЦИК ответили политику тем, что «действовали в рамках установленных законом полномочий».

Надеждин подал в Верховный суд два иска и намерен подать третий и основной иск — об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты. 8 февраля ЦИК единогласно отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тысяч недействительными были признаны 9147 подписей. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать пяти процентов. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тысяч подписей.