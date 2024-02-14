Я Киркорова знаю много лет. Я только одно могу сказать — можно войти не в ту дверь, но потом можно много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошел не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а осадочек, что называется, останется, — высказался Толстой.