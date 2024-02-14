Захарова назвала главную тему обсуждений в США

Главные спикеры на американском телевидении сейчас — врачи, которые обсуждают здоровье нынешнего президента США Джо Байдена, что не может не вызывать беспокойство. Об этом заявила в своей авторской программе на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, обсуждается не какой-то физический недуг или травма американского лидера, «которой подвержен любой человек», а речь идет о состоянии Байдена, вплоть до его способности работы с документами.

Все это делается для того, чтобы успокоить общественность, однако выходит наоборот, уверена Захарова.

«Они это делают для того, чтобы успокоить общественность. Чтобы путем таких нехитрых манипуляций информационных закинуть мысль о том, что «все не так плохо, старая добрая деменция, это нормально». Но на самом-то деле страшновато от того, что происходит», - заметила она.

При этом Захарова обратила внимание, что ее пугает даже не то, что происходит с главой Белого дома, а отсутствие остальной команды Байдена, в том числе секретарей, делопроизводителей, помощников и охранников.

«Где они все? Где все эти люди?» – задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Ранее Байден в очередной раз перепутал имена лидеров стран Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли. Байден стал самым старым президентом США в истории и намерен баллотироваться на новый срок. Если он сумеет одержать победу, в начале второго срока ему будет 82 года.